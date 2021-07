per Mail teilen

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Mittwochabend in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann war Zeugen durch sein aggressives Verhalten, laut ausgesprochenen Drohungen und dem Besitz einer Machete aufgefallen, so die Polizei. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber war zunächst erfolglos, erst durch einen erneuten Hinweis konnte der Mann von Beamten des Spezialeinsatzkommandos festgenommen werden. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde eine kleine Machete gefunden, teilt die Polizei mit.