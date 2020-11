Der Arbeitgeberverband Südwestmetall in Heilbronn lehnt Gewerkschaftsforderungen kategorisch ab, man müsse Entlastungen in den Unternehmen schaffen.

Der Heilbronner Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Karl Schäuble, hat mit Blick auf die bevorstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie keinen weiteren Anstieg der Arbeitskosten gefordert. Zuvor hatte die IG Metall unter anderem eine Vier-Tage-Woche mit teilweisem Lohnausgleich ins Spiel gebracht. Gerade jetzt in einer Zeit, in der die Folgen des zweiten Corona-Lockdowns noch nicht absehbar seien, wisse man nicht wie schwer die Unternehmen getroffen werden, so Schäuble.

"Von einer Entspannung im Bereich der Metall- und Elektroindustrie kann man auf keinen Fall reden." Karl Schäuble, Vorstandsvorsitzende Arbeitgeberverbandes Südwestmetall

Schäuble sagte dem SWR Studio Heilbronn, dass es aus seiner Sicht überhaupt keinen Spielraum für Lohnerhöhungen gebe. Die Forderung von vier Prozent sei kategorisch abzulehnen, es brauche Entlastungen in den Unternehmen. Dafür seien die Vorschläge der IG Metall völlig ungeeignet, um die Firmen kostenmäßig zu entlasten, sagte Schäuble.

"Das Niveau, das wir vor der Krise hatten, werden wir erst Ende 2022 erreichen, vielleicht erst 2023." Karl Schäuble, Vorstandsvorsitzende Arbeitgeberverbandes Südwestmetall

Nächsten Dienstag will die Gewerkschaft IG Metall die Forderungen für die anstehende Tarifrunde beschließen.