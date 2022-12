Südwestmetall: "Tarifvertrag löst keine Jubelstürme aus"

Die aktuelle Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie belaste besonders mittelständische Unternehmen, heißt es von Südwestmetall.

Der kürzlich geschlossene Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie hat keine Jubelstürme bei den Arbeitgebern ausgelöst, sagte Hans-Jörg Vollert, Vorstandsvorsitzender der Südwestmetall-Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken, dem SWR Studio Heilbronn. Im Rahmen des Weihnachtsempfangs der Arbeitgeberverbände am Montagabend in Heilbronn sagte er, dass der Flächentarifvertrag viele mittelständische Unternehmen vor Herausforderungen stelle. Denn diese Unternehmen würden nicht so gut verdienen wie die großen Automobilhersteller.

"Wir haben mit dem Abschluss den Einstieg in die automatische Differenzierung speziell für den Mittelstand geschafft. Aber ich gebe offen zu, hier habe ich mir mehr erwartet."

Ergebnis nach mehrwöchigen Warnstreiks

Um den Flächentarif dauerhaft erhalten zu können, müssten zukünftig noch bessere Lösungen für den Mittelstand gefunden werden, so Vollert weiter.

Im kürzlich geschlossenen Tarifvertrag haben sich die Gewerkschaft IG Metall und Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie nach mehrwöchigen Warnstreiks auf ein deutliches Lohnplus von insgesamt 8,5 Prozent geeinigt. Zudem erhalten Beschäftigte eine Einmalzahlung von insgesamt 3.000 Euro.