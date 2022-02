Home-Office Pflicht endet: Südwestmetall zufrieden

Arbeitgeber sollen ab dem 20. März nicht mehr verpflichtet sein, ihren Beschäftigten, wenn möglich die Arbeit daheim zu erlauben. Wenn die Pandemieentwicklung dies zulasse, soll die Homeoffice-Pflicht entfallen, wie aus dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz am Mittwochnachmittag hervorgeht. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall begrüßt die Entscheidung. Heimarbeit habe auch negative Seiten, sagte der Südwestmetall-Geschäftsführer in Heilbronn Franken, Jörg Ernstberger, dem SWR. Zum Beispiel habe es vermehrt Spannungen in Betrieben gegeben, weil Home-Office in einigen Bereichen wie der Produktion nicht möglich ist. Das habe zur Wahrnehmung einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" unter Mitarbeitenden geführt. Ernstberger hält eine weitere gesetzliche Regelung zu Home-Office nicht für notwendig.