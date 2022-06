Südwest CDU für befristeten Weiterbetrieb der AKW

Die CDU in Baden-Württemberg dringt wegen der drohenden Energie-Knappheit im Winter auf etwas längere Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland. Zwar halte man grundsätzlich am beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie fest, angesichts der drohenden Notsituation dürfe aber in dieser Krise auf bestehende Kapazitäten nicht verzichtet werden. Es sei falsch, in dieser Lage die drei verbliebenen deutschen Meiler - darunter Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) - zum Jahresende abzuschalten, hieß es am Montag.