Für die Windstromleitung Suedlink von Norddeutschland nach Leingarten (Kreis Heilbronn) werden derzeit die letzten Meter gebohrt. Auf der Strecke kurz vor dem Konverter sollen zunächst Leer-Rohre gebaut werden, sagte ein Sprecher des Betreibers. Dabei handelt es sich um die letzten 425 Meter zwischen dem Salzstollen der Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn und dem Endpunkt. 2026, so das aktuelle Datum, soll Suedlink in Betrieb gehen und dann auch den Strom aus den Kernkraftwerken ersetzen, die bereits bis Ende nächsten Jahres abgeschaltet sein sollen. Über eine Strecke von 700 Kilometern soll das unterirdische Starkstromkabel den Windstrom von der Nordsee ins Leingartener Umspannwerk leiten.