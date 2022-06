Bau von unterirdischer SuedLink-Trasse ab 2023

Der Netzbetreiber TransnetBW will in eineinhalb Jahren mit dem Bau der unterirdischen SuedLink-Trasse durch das Bergwerk der Südwestdeutschen Salzwerke (Kreis Heilbronn) beginnen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Leingarten mit. Schon jetzt werden in Schweden Kabel für das Projekt produziert. Diese sollen in ein Zwischenlager am Heilbronner Hafen kommen. Die Leitung wird von Bad Friedrichshall-Kochendorf bis nach Leingarten-Großgartach verlegt. In einem ersten Schritt war ein etwa ein Kilometer breiter Korridor für den Leitungsverlauf ermittelt worden. Jetzt werden die Pläne konkret und sollen bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Der Vorstandsvorsitzende von TransnetBW, Werner Götz, sprach von einem "Meilenstein".