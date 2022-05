Planfeststellungsanträge für SuedLink bald auf dem Weg

Der Stromnetzbetreiber Transnet will nach eigener Aussage bald die letzten Planfeststellungsanträge für die Stromautobahn SuedLink auf den Weg bringen. Darunter seien auch Leitungsstrecken, die durch das Heilbronner Salzbergwerk gehen. SuedLink soll Windstrom per Erdkabel von Norddeutschland nach Leingarten (Kreis Heilbronn) bringen. Erst Ende 2028 kann das Netz in Betrieb gehen, so Transnet-Sprecher Alexander Schilling. Grund dafür seien verschiedenste Verzögerungen, so Schilling gegenüber dem SWR, natürlich auch die Corona-Pandemie. Im Moment gehe er davon aus, dass beispielsweise bald der Produktionsstart für die Kabel erfolgen sollte.