Gefährliche Fremdstoffe - Heilbronner Suchtberatung begrüßt Drogen-Tests

Die Heilbronner Suchtberatungsstelle der Diakonie begrüßt die Pläne zum sogenannten "Drug-Checking" in Baden-Württemberg. Damit soll der Drogenkonsumen sicherer werden.

In der Heilbronner Suchtberatungsstelle der Diakonie begrüße man die Pläne zum sogenannten "Drug-Checking" in Baden-Württemberg. Damit soll Drogenkonsum sicherer gemacht werden. Konsumentinnen und Konsumenten sollen ihre Drogen auf Verunreinigungen und ungewollte gefährliche Stoffe untersuchen lassen können, ohne Angst vor der Polizei.

"Das wäre eine riesen Möglichkeit, die europaweit, um Deutschland herum, komplett möglich ist, nur leider in Deutschland bisher nicht möglich war."

Schutz vor gepanschten Drogen

In Pillen könne alles enthalten sein, von Badesalz bis Zement, so Kai Brennecke, Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle der Diakonie in Heilbronn. Auch er habe Klienten die möglicherweise eine Psychose entwickelt haben, weil die konsumierten Drogen anders oder stärker waren als angenommen. Mit einer mobilen "Drug-Checking"-Möglichkeit könnten solche Fälle im besten Fall vermieden werden. Und es gebe die Chance vor Ort mit den Konsumenten in Kontakt zu kommen.

"Für uns ist es eine sehr gute Möglichkeit direkt mit den Leuten, die so etwas konsumieren, im Bereich der Prävention ins Gespräch zu kommen. Um zu schauen, ob ihre Risikoeinschätzung die richtige ist, ob man mit ihnen darüber sprechen kann."

Wann das Projekt in Baden-Württemberg startet, steht noch nicht fest.