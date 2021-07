per Mail teilen

Einsatzkräfte haben in der Jagst bei Widdern (Kreis Heilbronn) am Mittwochnachmittag einen Toten geborgen. Laut Polizei ist noch unklar, ob es sich bei dem Toten um den seit Montag Vermissten handelt.

Seit Montag suchten Polizei, Feuerwehr und weitere Helfer nach dem 81-jährigen Vermissten. Jetzt wurde ein Leichnam in der Jagst gefunden. Feuerwehrtaucher waren im Einsatz, um den Toten aus dem Fluss zu bergen. Die Polizei geht momentan nicht davon aus, dass die Identität noch am Mittwoch festgestellt werden kann.

Schwierige Suche - Treibgut nach starken Regenfällen in der Jagst

Wegen des anhaltenden Regens hatte sich die Suche schwierig gestaltet. Zwischenzeitlich war der Pegel der Jagst bei Widdern leicht gesunken, stieg aber nach Polizeiangaben wieder an. Der Fluss führte wegen der starken Strömung viel Treibgut mit.

Mann wahrscheinlich ausgerutscht und in die Jagst gestürzt

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 81-jährige Mann in der Nacht auf Montag Arbeiten hinter seinem Haus durchführen, direkt am Jagstufer. Einsatzkräfte fanden dort Werkzeug. Die Polizei geht davon aus, dass er auf matschigem Untergrund abgerutscht und in den Fluss gestürzt war. Mit einem Großaufgebot hatten Einsatzkräfte nach dem Vermissten gesucht, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.