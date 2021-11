Mann nach Brand unversehrt gefunden

In Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei nach einem Brand mit einem Hubschrauber nach einem Bewohner gesucht. Letztendlich wurde der Mann gefunden. Es gehe dem 28 Jahre alten Mann gut, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Nähere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Der 28-Jährige meldete einen Brand in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Satteldorf. Es stellte sich heraus, es war seine Wohnung, er selbst war aber nicht da. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer Notlage befindet, wurde eine Suchaktion, auch mit einem Hubschrauber, gestartet, zunächst erfolglos. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.