Rettungskräfte haben in der Nacht zum Dienstag in Bad Friedrichshall-Jagstfeld (Kreis Heilbronn) mit einem Großaufgebot nach einem Mann gesucht, der nach Zeugenaussagen in den Neckar gesprungen war. Die Suche blieb nach Polizeiangaben erfolglos. Möglicherweise sei der Mann wieder aus dem Wasser gekommen, aber nicht gesehen worden, sagte ein Sprecher dem SWR.