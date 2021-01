Am Wochenende hielt ein vermisster Mann am Katzebachsee in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) zahlreiche Einsatzkräfte in Atem.

Wer aber kommt jetzt für die groß angelegte Suchaktion auf und welche Konsequenzen hat das für den Mann? SWR-Reporterin Catharin Reinmuth war auf der Suche nach Antworten.