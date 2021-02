per Mail teilen

In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) sind laut Polizei zwei Pferde misshandelt worden. Die beiden Stuten stehen in einem Stall im Stadtteil Schweigern. Ein Unbekannter muss sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Zutritt verschafft und die Tiere verletzt haben, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise.