Bei einem Sturz von seinem E-Bike hat sich ein Radfahrer am Wochenende in Kirchberg/Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt. Der 30-Jährige befuhr einen landwirtschaftlichen Weg, als er an einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.