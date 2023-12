Wegen des aufziehenden Sturms in Heilbronn-Franken waren Polizei und Feuerwehr im Kreis Heilbronn und mehrfach im Einsatz. Verletzte gab es bisher keine.

Auch für Heilbronn-Franken gibt es eine Sturmwarnung für den Donnerstag und für die Nacht zum Freitag. Im Kreis Heilbronn gab es bereits erste Einsätze für die Feuerwehr in Nordheim und in Gemmingen. Hier blockierten umgestürzte Bäume die Kreisstraßen an den Ortsausgängen. In Eppingen sind am Mittag Dachziegel auf ein geparktes Auto gefallen und in der Leintalstraße in Heilbronn stürzte ein Baum auf ein Gebäude der Stadtwerke. Verletzte gab es keine. Die Höhe der Sachschäden ist bisher nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch in Ittlingen und Kirchardt war die Heilbronner Feuerwehr im Einsatz. Für den Freitag rechnet das Team mit weiteren Einsätzen.

Noch am Vormittag schauten die Heilbronner Marktbeschicker gelassen auf das Geschehen: Der Heilbronner Wochenmarkt war am Donnerstagvormittag trotz Sturmwarnung gut besucht. Die Händler trafen keine besonderen Vorbereitungen, um ihre Stände zu sichern. Sie wollten ihre Waren eingeräumt haben, bevor der Sturm aufkam.

Vor allem höhere Lagen betroffen

Zuvor warnte der SWR-Meteorologe Hartmut Mühlbauer. Vom drohenden Unwetter seien vor allem höhere Lagen betroffen, so Mühlbauer. So seien im Mainhardter Wald, in den Löwensteiner Bergen und auf der Frankenhöhe schwere Sturmböen möglich, mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 90 bis knapp 100 Stundenkilometer.

Das ist dann eben schon gefährlich, weil da Äste abbrechen oder schwache Bäume auch umfallen können.

Mindestens bis Samstag soll es stürmisch bleiben, meldet der Deutscher Wetterdienst. An Heiligabend lasse der Wind voraussichtlich etwas nach. Stürmische Böen seien aber auch dann noch möglich.