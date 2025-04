In der Nacht zum Donnerstag trifft das Sturmtief Zoltan auch Heilbronn-Franken. Gegen Donnerstagmittag sollen die Böen Sturmstärke erreichen und das nicht nur in den höheren Lagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch in der Region Heilbronn-Franken vor schweren Sturmböen. Meteorologe und SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer zufolge sind bereits am Mittwochabend einzelne kräftigere Böen dabei, im Vergleich zu Donnerstag seien diese allerdings noch harmlos.

Der Wind ist am Mittwoch noch erträglich. Das sind zwar kräftige Böen, aber insgesamt ist er eben noch harmlos. Im Gegensatz zu dem, was da noch kommt.

Sturm soll in der Nacht auf Donnerstag losgehen

Die Warnung des DWD gilt bereits für Mittwoch, in der Region Heilbronn-Franken nimmt der Sturm aber erst in der Nacht auf Donnerstag richtig Fahrt auf. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen seien vorher noch nicht notwendig, auch die Weihnachtsdeko kann bis Donnerstag hängen bleiben, so Mühlbauer.

Schwere Sturmböen ab Donnerstagmittag nicht nur in den höheren Lagen

Ab Donnerstagvormittag legt der Wind dann stündlich zu und soll am Mittag in den höheren Lagen schwere Sturmböen verursachen. In den Löwensteiner Bergen (Kreis Heilbronn), dem Mainhardter Wald oder auf der Frankenhöhe (beide Kreis Schwäbisch Hall) werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet. Sturmböen in diesem Ausmaß könnten bereits dafür sorgen, dass Äste abbrechen oder schwächere Bäume umfallen, so der SWR-Wetterexperte. Waldstücke solle man deshalb am Donnerstag meiden, Weihnachtsdekoration entweder gut befestigen oder abnehmen.