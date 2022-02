In Heilbronn-Franken sind am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag durch stürmische Böen mehrere Bäume umgestürzt. Außerdem wurden nach Polizeiangaben in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) mehrere Ziegel von einem Dach geweht. Größere Schäden sind aber nicht bekannt.