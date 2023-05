"Stunde der Gartenvögel" startet wieder

per Mail teilen

Der Naturschutzbund Deutschland ruft ab Freitag wieder zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Auch in der Region Heilbronn-Franken sind Freiwillige zum Zählen aufgerufen.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft ab Freitag wieder zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Die Aktion läuft zusammen mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und der Naturschutzjugend (NAJU). Auch in der Region Heilbronn-Franken werden Teilnehmer gesucht. Bis Sonntag sollte jeder Teilnehmer eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park beobachten, die Anzahl notieren und dann online an den Naturschutzbund melden. Danach werden die Ergebnisse mit denen des Vorjahres verglichen, um Veränderungen in der Population zu erkennen.

Gebäudebrüter im Mittelpunkt

Schwerpunkt sind in diesem Jahr die Gebäudebrüter wie der Haussperling, Mauersegler, aber auch die Mehl- und Rauchschwalbe oder der Turmfalke. Im vergangenen Jahr hatten sich landesweit rund 6.700 Menschen an der Aktion beteiligt und mehr als 140.000 Vögel erfasst. Laut NABU können dadurch Trends für den Siedlungsraum abgelesen und wissenschaftlich ausgewertet werden.

Tipps zur Vorgehensweise inklusive Erklärvideo gibt es hier. Meldeschluss ist der 22. Mai.