Heilbronn-Franken: Sorgenkinder Schwalbe und Hausrotschwanz

Die NABU-Aktion "Stunde der Gartenvögel" startet wieder. Und Ornithologen warten auch in Heilbronn-Franken gespannt und besorgt auf die Ergebnisse. Wer gewinnt? Wer verliert?

Er mache jedes Jahr mit und das schon seit 18 Jahren, "von Anfang an", sagt Dr. Stefan Bosch. Der gebürtige Heilbronner ist Mediziner, aber auch ein passionierter und bekannter Vogelkundler. Er schreibt Bücher und hält Vorträge. Aber zur "Stunde der Gartenvögel" nimmt er sich Zeit: "Weil es Spaß macht." Damit ist Bosch einer von 145.000 Menschen in Deutschland, die jedes Jahr ihre Beobachtungen aus Parks und Gärten dem Naturschutzbund (NABU) melden. In Zaberfeld (Kreis Heilbronn) informierte der NABU über die Aktion "Stunde der Gartenvögel".

Ornithologe Stefan Bosch hält zur "Stunde der Gartenvögel" Ausschau. SWR Hartmut Oesterle

Größte Natur-Mitmach-Aktion Deutschlands

Es ist die größte Mitmach-Aktion Deutschlands im Bereich Naturschutz, sagt der Landesvorsitzende des NABU Baden-Württemberg Johannes Enssle. Aber der Nutzen gehe weit in den wissenschaftlichen Bereich hinein: Dadurch, dass so viele mitmachen, könne man die Daten über die Jahre auch wissenschaftlich auswerten. Ergebnis: Es gibt Gewinner und Verlierer.

Gewinner Stieglitz, Verlierer Schwalbe

Ein Gewinner ist zum Beispiel der bunte Stieglitz, der Distelfink. Aber auch manche Waldvögel wie Eichelhäher oder Buntspecht erscheinen häufiger als früher in Gärten. Allerdings nur, wenn die naturnah mit Büschen und Bäumen bepflanzt sind. Diese Arten sind offenbar anpassungsfähig.

Auch Schwalben, hier Rauchschwalben, sind sich nicht immer einig.(Archiv) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stefan Sauer

Verlierer dagegen sind, auch in Heilbronn-Franken, die Rauch- und Mehlschwalben, sagt Ornithologe Stefan Bosch. Ihnen fehlten schlichtweg die Insekten als Nahrung. Der dramatische Rückgang von Fliegen, Bienen und Käfern wirkt sich aufs Nahrungsangebot aus. Und sie finden immer weniger Brutplätze in den Siedlungen.

"Weil oft auch die Toleranz fehlt. Bei der Schwalbe kann es ja auch zu Verschmutzungen an der Hauswand kommen. Dann wird sie häufig nicht mehr als Untermieter toleriert."

Hausrotschwänzen fehlen die Insekten

Nicht nur Schwalben, fast alle Vögel brauchen das Eiweiß der Insekten zum Großziehen der Jungen. Also: keine Insekten, keine Jungvögel. So sieht das auch beim bekannten Hausrotschwanz aus: Die Männchen sind vorne kohlschwarz und hinten rostrot – leider immer seltener zu sehen.

Der Hausrotschwanz, ein mittlerweile seltener Vogel. dpa Bildfunk Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Wir haben nur noch halb so viele Meldungen wie zu Beginn der Aktion vor knapp 20 Jahren."

Spaß und Naturerlebnis

Solche Ergebnisse zeigen den wissenschaftlichen Wert der Aktion "Stunde der Gartenvögel". Deshalb ruft der NABU auch in Heilbronn-Franken wieder zum Mitmachen auf. Der gleiche Aufwand mit Profis? Unbezahlbar. Aber Laien machen Fehler! Bei der Menge vernachlässigbar, sagt Johannes Enssle. Und schließlich gehe es nicht nur um Wissenschaft, sondern einfach auch um Spaß und Naturerlebnis. Das Interesse an der Natur solle geweckt werden. Denn: "Man schützt nur was man kennt", so Johannes Enssle.