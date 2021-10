Sturmtief Hendrik beeinträchtigt Stadtbahn in Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Seit dem Morgen hat es in Heilbronn-Franken rund 200 Sturm-Einsätze gegeben. Unter anderem fiel in manchen Kommunen der Strom aus. Auswirkungen gibt es noch bei der Stadtbahn.

Die Linie S4 ist von Bruchsal her nach Heilbronn Hauptbahnhof wegen einer Sturm-Störung unterbrochen, auch auf der S42 gibt es einen Busersatzverkehr zwischen Bad Rappenau und Heilbronn. Mit Störungen bei der Stadtbahn ist weiterhin zu rechnen, so die Albtal Verkehrsgesellschaft.

Ein Klohäuschen bieten den Böen von Sturmtief Ignatz, die laut Deutschem Wetterdienst bis zu 110 km/h erreichen können, große Angriffsflächen SWR Jürgen Härpfer

"Wir bitten die Leute, auf keinen Fall in den Wald zu gehen. Das ist derzeit viel zu gefährlich."

Stromstörungen meist schnell behoben

Außerdem gab es landesweit sehr viel Stromausfälle, berichtet die EnBW. Deren Tochter, Netze BW, berichtet, vor allem der Norden Baden-Württembergs sei betroffen gewesen. Dazu gehören in Heilbronn-Franken Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), Wüstenrot und Löwenstein in den Löwensteiner Bergen und Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) sowie Künzelsau und Krautheim (Hohenlohekreis). Auswirkungen gebe es noch bis in den Abend, hieß es.

In Krautheim war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt, bestätigte am Donnerstagmorgen eine Sprecherin im Rathaus, das zeitweise auch betroffen war. Die Feuerwehr war vor Ort, auch aus Künzelsau kamen Einsatzkräfte, um den Baum von der Leitung zu holen. Der Einsatz sei schnelle beendet worden, sagte der Hohenloher Kreisbrandmeister Torsten Rönisch dem SWR.

Umgestürzte Bäume von den Straßen holen

Allein die Feuerwehren im Hohenlohekreis hatten allein rund 20 Einsätze, rund um Öhringen am Donnerstagmorgen und vormittags rund um Waldenburg, um umgestürzte Bäume von Straßen holen.

In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) ist zudem das Schloss Weikersheim geschlossen, weil Unfallgefahr durch herabfallende und umherfliegende Dachziegel im Zugang zum Schloss bestand.

Das Dach von Schloss Weikersheim (Main-Tauber-Kreis): Sturmtief Ignatz fegte Dachziegel herab Pressestelle Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg; SSG Sonja Segeritz

Über 200 Sturm-Einsätze

Wegen des Sturms meldet die Polizei Heilbronn viele Einsätze, über 200 waren es bis nachmittags. Meist gehe es tatsächlich um umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste oder Behinderungen auf Straßen, wie zeitweise auf der A81 bei Ahorn (Main-Tauber-Kreis). Am Bahnhof Nordheim (Kreis Heilbronn) stürzte ein Baum um, vier Autos wurden beschädigt. Verletzte gibt es bisher nicht.

Der Mais bei Untereisesheim (Kreis Heilbronn) "wächst" aktuell im 45-Grad-Winkel SWR

Kaum Einsätze im Kreis Schwäbisch Hall

Im Kreis Schwäbisch Hall wurden der Polizei bisher nur umgestürzte Baustellenabschrankungen gemeldet. An den höchsten Orten, Mainhardt und Sulzbach-Laufen, rückten die Feuerwehren bisher her gar nicht aus.