Am Montagvormittag waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Heilbronn und Gundelsheim am Neckar bei Gundelsheim, um ein versunkenes Auto zu bergen. Der Fahrer hatte am Vorabend sein Auto am Flussufer geparkt. Als er nach einer Pinkelpause weiterfahren wollte, fuhr er versehentlich in den Fluss. mehr...