Endlich wieder vor Ort Unterricht: Studienstart der DHBW in Heilbronn

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn sind am Freitag rund 560 Erstsemester in ihr duales Studium gestartet - trotz Corona wieder in Präsenz.

Ausschließlich Online-Vorlesungen und -Unterricht, sich überhaupt nicht an der Hochschule treffen können - das ist zumindest zu Beginn des neuen DHBW-Semsters am Standort Heilbronn erst einmal vorbei. Dementsprechend herrschte in der Aula des Heilbronner Bildungscampus am Freitagvormittag ordentlich Trubel und Vorfreude. Der Tenor ist klar: Die jungen Menschen sind froh, sich vor Ort treffen und kennen lernen zu können. Ein Semster nur aus den heimischen vier Wänden, nur übers Internet, sei sicher weniger schön. Viele Studierende sind in ihrer neuen Heimatstadt auch schon richtig angekommen. Bei einigen fällt das Urteil positiv aus. "Schön ist es hier, es gefällt mir sehr gut", sagt eine junge Frau, die auf dem Bildungscampus heute ihr Studium beginnt - im Fach BWL. Beim dualen Studium wechseln sich für sie in Zukunft Theorie und Praxisphasen im Betrieb ab. Trend zum DHBW-Studium hält an An der DHBW ist die Erstsemesterzahl gestiegen, 16 Prozent mehr Studienanfängerinnen und -anfänger als im vergangenen Jahr verzeichnet die Hochschule. Und: Es ist die bislang höchste Zahl an Erstsemestern, heißt es. Nicole Graf, Rektorin der DHBW Heilbronn, freut sich über den Andrang und geht davon aus, die hohe Nachfrage nach Studienplätzen auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Begründet wird der Anstieg mit einer großen Nachfrage nach den neuen digitalen und IT-nahen Studiengängen. Neue Fach- und Führungskräfte seien gerade nach der Corona-Zeit enorm gefragt. Maskenpflicht und 3G-Regel am Campus In den Gebäuden gilt die Maskenpflicht, ebenso die 3G-Regel. Auf dem Außengelände sind Masken und Abstand Pflicht. Einzelne Vorlesungen werden weiterhin online stattfinden, heißt es von der DHBW, zum Beispiel auch um Expertinnen oder Experten aus dem Ausland einzubinden.