Studie: Motorräder sind meist lauter als Autos

Nach einer neuen Studie des Landesverkehrsministeriums sind die meisten Motorräder deutlich lauter als Autos. Untersucht wurde die Lärmbelastung an rund 100 Strecken im Land, darunter auch an der B39 bei Löwenstein (Kreis Heilbronn). Weil sich viele Anwohner entlang der Strecke über den Motorradlärm beschwert hatten, wurde die Lärmbelastung rund um die sogenannte Löwensteiner Platte im Sommer 2020 über 14 Tage hinweg gemessen. Im Schnitt war jedes dritte Motorrad beim Vorbeifahren lauter als 90 Dezibel. Dabei zeigte sich auch, dass an den Wochenenden pro Tag über 590 Motorräder unterwegs waren, viermal so viele wie wochentags.