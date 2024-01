Am Mittwochmorgen ist es im nördlichen Kreis Heilbronn zu einem Stromausfall gekommen, zahlreiche Haushalte waren betroffen.

Gegen acht Uhr am Mittwochmorgen kamen laut Netze BW die ersten Störungsmeldungen an, mittlerweile ist die Störung aber wieder behoben. Betroffen von dem Stromausfall waren zahlreiche Haushalte in Bad Friedrichshall, Gundelsheim, Oedheim und Neuenstadt am Kocher (alle Kreis Heilbronn). Die genaue Zahl ist unklar, allein 91 Haushalte hatten sich an die Störungsmeldestelle der Netze BW gewandt.

Kabelfehler sorgen für Stromausfall

Laut des Energieversorgers Netze BW kam es an zwei Stellen zu Kabelfehlern. Einer davon ereignete sich in Gundelsheim-Bachenau. Dadurch kam es kurz darauf zu einer zweiten Störung in Bad Friedrichshall-Hagenbach. Die Fehlerstellen mussten abgeschaltet und geerdet werden, jetzt beginnt die Fehlersuche.

Da die Leitungen in beiden Fällen unter der Erde liegen, müssen die entsprechenden Stellen erst aufgegraben werden. Bis dahin werden die Haushalte über eine andere Leitung mit Strom versorgt. Die genaue Ursache für die Fehler wird noch untersucht, möglich wäre ein altersbedingter Materialfehler, so die Netze BW.