Stromausfall im südlichen Landkreis Heilbronn behoben

Im südlichen Landkreis Heilbronn - etwa in Güglingen, Nordheim und Brackenheim - ist das Licht inzwischen wieder an. Der Grund für den Stromausfall am Donnerstag ist noch unklar.

Wie die Polizei Heilbronn dem SWR bestätigte, war der südliche Landkreis Heilbronn am Donnerstagnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Mehrere Notrufe seien dazu eingegangen, so eine Polizeisprecherin. Der Grund für den Stromausfall sei noch unklar und werde ermittelt, teilte eine Sprecherin der EnBW auf SWR-Anfrage mit. Mitarbeitende von Netze BW konnten die Störung durch Umschaltungen im Hochspannungsnetz in den Umspannwerken Schwaigern und Güglingen beheben und die betroffenen Bereiche wieder mit Strom versorgen, teilt die EnBW mit. Gegen 16:45 Uhr war das komplette Gebiet wieder voll versorgt, heißt es.