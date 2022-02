per Mail teilen

In Ilshofen-Eckartshausen (Kreis Schwäbisch Hall) ist am späten Donnerstagnachmittag für rund eineinhalb Stunden der Strom ausgefallen. Grund war nach Polizeiangaben ein Brand in einem Trafohäuschen. Die Ursache dafür sei noch unklar, heißt es. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.