Abzocke mit Stromanbieterwechsel: Unseriöse Anrufe häufen sich

per Mail teilen

In Heilbronn-Franken häufen sich seit Anfang Februar Anrufe von Abzockern, die Kunden einen Stromanbieterwechsel unbemerkt unterschieben wollen.

Die Bundesregierung wollte mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt und hat deshalb den Anbieterwechsel für die Kunden besonders leicht gemacht. Es reichen sehr wenige Daten und ein paar Klicks. Doch das nutzen immer wieder unseriöse Vertriebe auf perfide Weise für sich. Zum Schaden der Kunden und der Wettbewerber, wie Fälle aus Schwäbisch Hall und Weinsberg (Kreis Heilbronn) zeigen.

Das Telefon klingelt, dran ist offenbar ein netter Mitarbeiter des eigenen Stromanbieters. Er redet von gestiegenen Strompreisen, günstigeren Tarifen und fragt ganz beiläufig nach Kunden- und Zählernummer. Der Angerufene ahnt nicht, dass die Daten missbraucht werden, um im Hintergrund seinen Anbieter zu wechseln. Die Betrugsmasche ist bekannt, es gibt regelrechte Anrufwellen, die durch die Postleitzahlengebiete gehen, sagt Thomas Deeg von den Stadtwerken Schwäbisch Hall.

Anzeige im Haller Tagblatt mit Warnung der Stadtwerke Schwäbisch Hall. SWR

Wer profitiert?

Die Anrufer haben es zum einen auf Provisionen der Stromanbieter abgesehen, zum Teil gibt es auch schwarze Schafe unter den Stromanbietern selbst. In einem dem SWR Studio Heilbronn bekannten Fall aus der jüngeren Vergangenheit wurde einer Kundin ein Vertrag bei einem neuen Anbieter untergeschoben, der rund 25 Prozent teurer als ihr alter Vertrag war. Dazu kamen 24 Monate Laufzeit, da bleibe für den Stromanbieter schon eine ordentliche Marge, so Deeg.

EnBW rät zur Vorsicht

Eine EnBW-Kundin aus Weinsberg wurde ebenfalls angerufen. Auch dort ist das Problem bekannt, so EnBW-Sprecher Heiko Willrett. Er mahnt zu einer gesunden Vorsicht. Die sei immer geboten, wenn ein Unternehmen am Telefon oder der Haustüre plötzlich nach persönlichen Daten frage. Wirkliche Mitarbeiter könnten sich immer ausweisen, hätten erreichbare Kontaktdaten und manchmal helfe auch der Blick auf die Jacke oder das Auto, ob dort die entsprechenden Firmenlogos zu sehen seien.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Das können Verbraucher tun

Wer einen dubiosen Anruf bekommen hat, sollte seine Post, Mails oder SMS genau prüfen, ob dort nicht eine ungewollte Vertragsbestätigung eingetrudelt ist, rät Thomas Deeg. Es gibt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Diesen Widerruf sollte man laut Bundesnetzagentur am besten per Einschreiben an den neuen Anbieter verschicken. Die Verbraucherzentrale rät darüber hinaus, den bisherigen Anbieter sofort zu kontaktieren.

Seit Juli 2021 soll eine Änderung im Energiewirtschaftsgesetz Kunden vor ungewollten Wechseln am Telefon schützen. Bei Verträgen außerhalb der Grundversorgung müssen beide Vertragsparteien die jeweilige Vertragserklärung in Textform abgeben, sonst kommt kein Vertrag zu Stande, so Heiko Willrett.

"Schließen Sie keine Verträge an der Haustür oder am Telefon ab. Selbst wenn Ihr aktueller Energieanbieter telefonisch einen vermeintlich günstigen Tarif anbietet, sollten Sie nicht spontan zustimmen."

2021 nur wenige Anzeigen bei der Polizei

In den Polizeipräsidien Aalen und Heilbronn gab es unter dem Stichwort "Stromanbieter" beim Betrugsdezernat insgesamt nur ein knappes Dutzend Anzeigen im Jahr 2021. Verglichen mit anderen Betrugsmaschen sei dies vergleichsweise sehr wenig, so ein Sprecher.