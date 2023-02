Schlaganfall: Schnelle Hilfe im Hohenloher Krankenhaus

Stroke Unit in Öhringen

In Baden-Württemberg soll die Schlaganfallkonzeption eine Versorgung innerhalb von 30 Minuten auf einer Schlaganfallstation garantieren. So eine gibt es auch in Öhringen.

Bei einem Schlaganfall müssen Betroffene schnellstmöglich behandelt werden, um Folgeschäden zu minimieren oder zu verhindern. Im Hohenloher Krankenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) gibt es dafür eine spezielle Station: die Stroke Unit. Rund 250 Schlaganfallpatientinnen und -patienten sind dort im vergangenen Jahr behandelt worden. Erneute Auszeichnung als "Lokale Schlaganfallstation" Die Stroke Unit ist eine abgeschlossene Betteneinheit, die in Öhringen direkt an die Intensivstation angegliedert ist. Dort kümmern sich Ärzte, Therapeuten und speziell geschultes Pflegepersonal rund um die Uhr um die Betreuung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten. Stroke Unit Öhringen SWR Simon Bendel Für die guten Prozesse und die abgestimmte Behandlung ist das Hohenloher Krankenhaus im Jahr 2022 erneut nach den Qualitätsstandards der "Arbeitsgemeinschaft Schlaganfallstationen Baden-Württemberg" als "Lokale Schlaganfallstation" ausgezeichnet und für drei weitere Jahre zertifiziert worden. "Wir profitieren hier von den kurzen Wegen und können uns rasch und strukturiert über die weiteren Therapiemaßnahmen austauschen. Das kommt direkt den Patientinnen und Patienten zugute." Laien können mit FAST-Test Schlaganfall erkennen Nicht immer landen Schlaganfallpatienten allerdings in der richtigen Klinik, also in einer, die eine Schlaganfallstation hat. Denn dafür muss der Schlaganfall auch als solcher erkannt werden - mit dem FAST-Test können auch Laien einen möglichen Schlaganfall erkennen, erklärt die Leiterin der Öhringer Schlaganfalleinheit Sabine Richter. Liegt ein Schlaganfall vor? Der FAST-Test: Face: Bitten Sie die Person zu lächeln. Ist das Gesicht einseitig verzogen? Hängt ein Mundwinkel? Das deutet auf eine Halbseitenlähmung hin. Arms: Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden, ein Arm sinkt oder dreht sich. Speech: Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. Time: wenn diese Symptome neu und „schlagartig“ aufgetreten sind, wählen Sie sofort den Rettungsdienst (112). Stärkere Spezialisierung der Kliniken durch Krankenhausreform Im Zuge der Krankenhausreform ist eine stärkere Spezialisierung der Kliniken geplant. Demnach sollen nicht alle Krankenhäuser alle Leistungen anbieten, sondern bestimmte medizinische Leistungen sollen an speziellen Kliniken gebündelt werden. Bisher werden Schlaganfälle beispielsweise nicht ausschließlich in Abteilungen mit spezieller Stroke Unit behandelt und Krebsleiden nicht nur in zertifizierten Krebszentren.