Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) aus Heilbronn findet die Verschiebung des geplanten CDU-Wahlparteitags gut. Gesundheit gehe vor, sagte er nach der Entscheidung der CDU-Spitze. Es wäre auch schwer zu vermitteln, dass im Privaten der Geburtstag nicht entsprechend gefeiert werden könne, die CDU aber mit rund 1.000 Delegierten tage, so Strobl. Auf dem Parteitag am 4. Dezember hätte ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden sollen. Beworben haben sich Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Die Wahl soll nun im kommenden Jahr stattfinden. Der Bundesvorstand wird bei seiner letzten regulären Sitzung vor der Weihnachtspause am 14. Dezember die Lage neu bewerten und wohl auch darüber entscheiden.