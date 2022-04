Strobl fordert härteres Durchgreifen gegen verfassungsfeindliche Inhalte auf Telegram

Strobl im Interview der Woche

Mehr zum Thema: Woche für Woche befragen SWR-Korrespondenten in der Hauptstadt Berlin wichtige Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im "SWR Interview der Woche". Diese Woche steht Thomas Strobl (CDU) aus Heilbronn, baden-württembergischer Innenminister und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, Rede und Antwort. Korrespondentin Eva Ellermann spricht mit ihm über aktuelle Themen, die die Menschen bewegen. Zu hören im Hörfunk-Programm von SWR Aktuell am Freitag, 7.1.2022, ab 19:05 Uhr und in SWR2 am Samstag ab 18:30 Uhr oder jederzeit zum Nachhören und als Podcast im Abo.