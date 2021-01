Die Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis haben in diesem Winter bereits rund 2.000 Tonnen Streusalz benötigt. Trotz Corona-Pandemie werde der Winterdienst aufrechterhalten, so das Landratsamt. In den vergangenen Tagen und Wochen mussten die Räum- und Streudienste immer wieder ausrücken. Bisher seien im Main-Tauber-Kreis bereits rund 4.500 Arbeitsstunden im Winterdienst geleistet worden. Insgesamt wurden 4.800 Tonnen Streusalz eingelagert. 2.000 wurden bereits verbraucht. Sollte der Vorrat knapp werden, könne auch noch nachbestellt werden, so das Landratsamt. Der Räum- und Streudienst der Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis ist für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der geschlossenen Ortschaften zuständig.