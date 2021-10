Streuobsttag am Kreckelberg

Rund um die Villa am Kreckelberg ist an diesem Samstag der 4. Crailsheimer Streuobsttag. Allein auf städtischen Flächen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) stehen rund 3.800 Streuobstbäume, dazu kommen noch viele private Streuobstwiesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese Vielfalt wird von 13 bis 18 Uhr am Kreckelberg inmitten von Streuobstbäumen gezeigt. Mit dabei sind der Naturschutzbund , das Umweltzentrum Schwäbisch Hall oder das Jugendzentrum Crailsheim. Es gibt Führungen und Besucher können selbst Streuobst sammeln. Außerdem kommt die Apfelkönigin der Fränkischen Moststraße, in der Crailsheim Mitglied ist, Anna I., zu Besuch.