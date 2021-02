per Mail teilen

Schnee und eisige Temperaturen, die noch weiter in den Keller gehen. Die ganze Region ist wie weiß gezuckert. Räum- und Streudienste sind im Dauereinsatz.

Normalerweise arbeiten die Männer in den Straßenmeistereien des Main-Tauber-Kreises im Zwei-Schicht-Betrieb, doch zurzeit sind sie rund um die Uhr unterwegs, sagt Thomas Knörzer vom Straßenbauamt. Der Feinschnee macht dem Einsatzteam besonders zu schaffen.

"Wenn ein Fahrzeug drüber gefahren ist, ist das Ganze fest." Thomas Knörzer vom Straßenbauamt Main-Tauber

Für alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerorts sind die Straßenmeistereien des Kreises zuständig – Winterdienst auf über 900 Kilometern. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Gerade die letzten Tage sind herausfordernd gewesen, so Knörzer: "Ja, wir mussten ordentlich ran." Doch einfach nur Salz auf die Straße kippen, das ist Schnee von gestern. Wie in vielen anderen Kreisen und Kommunen setzt man auch im Main-Tauber-Kreis auf die sogenannte Feuchtsalztechnik, eine Art Salzlauge. Gerade bei den derzeit eisigen Temperaturen ein bewährtes Mittel. Allerdings komme man bei Minus zehn Grad und darunter schon an die Grenzen.

Mit Meldeanlagen gegen Glätte



Seit einigen Jahren gibt es im Taubertal Meldeanlagen für Glätte. Zehn sind es inzwischen, die am Straßenrand entlang von Landes- und Bundesstraßen stehen – große mit Kameras ausgestattete Pfosten, die an Blitzanlagen erinnern, aber dem Straßenbauamt ganz andere Informationen liefern, wie zum Beispiel Temperaturverlauf und Straßenzustand.

Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sind die Räum- und Streufahrzeuge unterwegs, mit einer etwas entspannteren Lage rechnet Thomas Knörzer erst zum Wochenende hin. Von einem Ausnahmewinter will er aber nicht sprechen.