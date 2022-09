Neckarwestheimer Atomkraftwerk: Stresstest dauert an

per Mail teilen

Bis Ende August sollte geprüft werden, ob Deutschlands übrige Atomkraftwerke, unter anderem Neckarwestheim II, weiter am Netz bleiben können. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Medienberichten zufolge hätten erste Ergebnisse des sogenannten Stresstests den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Isar II und Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) nahegelegt. Das Bundeswirtschaftsministerium wies diese Behauptungen auf SWR-Anfrage zurück. Es gebe noch kein finales Ergebnis. Der Stress-Test dauere an, hieß es. Auch dem Energieunternehmen EnBW sei kein solches Ergebnis bekannt. Das Unternehmen gehe weiter von einer Abschaltung des Neckarwestheimer Atomkraftwerks aus. Durch den Test soll die Stabilität des Stromnetzes geprüft werden. In der Folge soll auch entschieden werden, ob die Atommeiler weiter am Netz bleiben.