Streit um Homepage: Widderner Bürgermeister räumt Fehler ein

In der Stadt Widdern (Kreis Heilbronn) wird über die Kosten des neuen Internetauftritts gestritten. Jetzt meldet sich der Bürgermeister mit einer Stellungnahme zu Wort.

Gemeinderat Thomas Schäfer (Freie Wähler) hatte den Widderner Bürgermeister Kevin Kopf (parteilos) verbal scharf angegriffen. Er sei aus seiner Sicht "nicht für das Amt geeignet", so Schäfer.

Hat Bürgermeister Gemeinderat übergangen?

Der Gemeinderat, von Beruf Steuerberater, wirft Kopf vor, er habe für die neue Homepage der Gemeinde zusätzlich 40.000 bis 50.000 Euro eigenhändig ausgegeben, ohne Zustimmung und Absprache mit dem Gremium. Das sei rechtswidrig, so Thomas Schäfer. Der Bürgermeister dürfe laut Hauptsatzung nur 12.000 Euro vergeben.

"Mir wären ein Rücktritt des Bürgermeisters und Neuwahlen am liebsten."

Wieviel die Homepage der Kommune unterm Strich gekostet hat, ist bis dato unklar. Zunächst hatte der Gemeinderat nach SWR-Informationen beschlossen, rund 80.000 Euro für die neue Internetseite auszugeben. Im Januar bewilligte das Gremium dann nochmal weitere 20.000 Euro. Plus die Aufträge, die der Bürgermeister vergeben hat. Das wären unterm Strich bis zu 150.000 Euro.

Der Widderner Bürgermeister Kevin Kopf meldet sich jetzt mit einer längeren schriftlichen Stellungnahme auf eine SWR-Anfrage zu Wort. Darin beschreibt er detailliert, wie das Projekt aus seiner Sicht zustande kam.

"Bei den Vorgesprächen und in der Gemeinderatssitzung ist es wohl zu einem größeren Missverständnis gekommen."

Im Sommer 2020 habe das Projekt begonnen, damals sei er krank gewesen und habe weder an Vorgesprächen mit der Firma, noch an der entscheidenden Gemeinderatssitzung dabei sein können. In der Sitzung sei der entsprechende Beschluss gefasst worden.

Nur Grundgerüst für Homepage

Das Missverständnis habe damals darin bestanden, dass man davon ausgegangen sei, mit dem Auftrag eine komplett fertige Homepage mit allen ausgefüllten Inhalten zu bekommen. Mit diesem Sachstand sei er als Bürgermeister in das Projekt eingestiegen.

In den Endzügen des Projekts im Frühsommer 2021 sei dann klar geworden, dass die Gemeinde lediglich ein Grundgerüst, einen "voll funktionsfähigen Baukasten für die Erstellung der Homepage bestellt habe", so Kopf.

"Wir haben im Rathaus lediglich acht Mitarbeiter, von denen niemand im IT-Bereich ein solches Fachwissen hat, dass er die Inhalte professionell hätte erstellen können."

Es habe, so der Bürgermeister, deshalb gar keine andere Möglichkeit gegeben, als auf externe Hilfe für die eigentliche Erstellung der Homepage zurückzugreifen.

"Das ursprünglich vorgesehene Budget für die Homepage war von Anfang an zu gering."

Laut dem Widderner Rathauschef habe es deshalb kurzfristig ein Gespräch mit einer Fachfirma gegeben. Deren Angebot habe für die Internetseite der Stadt Widdern bei 8.000 Euro und für die Seite der Kulturhalle bei 8.000 Euro gelegen. Beide Beträge hätten im Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches gelegen, darauf legt Kopf wert.

Im Vorfeld nicht bedacht

Nachdem die Firma mit der Bearbeitung der Inhalte begonnen habe, seien immer mehr Dinge aufgekommen, darunter auch Themeninhalte, die für ein professionelles Auftreten und Arbeiten zwingend notwendig gewesen und im Vorfeld nicht bedacht worden seien. Dadurch hätten sich die "nicht unerheblichen Stundensätze" summiert, die man für einen IT-Fachmann bezahlen müsse und es sei zu Mehrkosten gekommen.

"Diese Aufträge wurden von mir erteilt, was natürlich ein Fehler war, da ich hier in der Gesamtsumme meinen Zuständigkeitsbereich überschritten habe und der Gemeinderat zuständig gewesen wäre. Diesen Fehler gebe ich offen zu, dafür trage ich die volle Verantwortung und dafür entschuldige ich mich in aller Form."

Wie hoch die Gesamtsumme ist, die der Bürgermeister beauftragt hat, dazu macht Kopf in seiner Stellungnahme keine Angaben. Jedem Menschen passierten Fehler und dies sei sein erster in zweieinhalb Jahren nach erfolgreicher Arbeit für die Stadt Widdern, so der Bürgermeister. Kevin Kopf spricht in seiner Stellungnahme auch von Zeitdruck, da die Eröffnung der Wilhelm-Frey-Halle angestanden habe. Entscheidend sei dafür eine funktionstüchtige Kulturhallenseite und das damit verbundene Ticket-System gewesen.

Kosten "absolut angemessen"

Ihm sei wichtig zu betonen, so Kopf, dass der Fehler "lediglich in der Überschreitung meiner Zuständigkeit lag." Durch sein Verhalten seien keine massiven Mehrkosten entstanden. Das Projekt habe in irgendeiner Form fertiggestellt werden müssen, so Kopf.

Auch im Gesamtrahmen seien die Kosten für die erhaltene Leistung absolut angemessen und im Rahmen. "Die Gesamtkosten werden wir aufarbeiten und im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorstellen, wenn das Projekt in Gänze abgeschlossen ist und alle Zahlen vorliegen", betont der Bürgermeister abschließend. Transparenz sei ihm sehr wichtig und die werde es zu diesem Thema auch geben. Danach sei für ihn das Thema dann auch abgeschlossen, so Kevin Kopf.

Ob sich Gemeinderat Thomas Schäfer mit diesen Ausführungen zufrieden geben wird, ist unklar. Auf eine SWR-Anfrage hat sich der Steuerberater bisher noch nicht gemeldet.