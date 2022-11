Braunsbach: NABU will weiter gegen Windrad Orlach 6 vorgehen

Der Konflikt um das Braunsbacher Windrad geht in die nächste Runde. Der NABU will auch weiter gegen den Tagbetrieb von Orlach 6 vorgehen.

Der Konflikt um das wohl umstrittenste Windrad Baden-Württembergs geht weiter. Gegen den Tag-Betrieb des Windrads Orlach 6 bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) will der Naturschutzbund (NABU) vorgehen, um Brut- und Schlafplätze von Greifvögeln zu schützen. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte den Eilantrag des Naturschutzbundes gegen längere Betriebszeiten abgelehnt, in der Hauptsache aber noch nicht entschieden.

NABU: Windrad hätte so nie gebaut werden dürfen

Der NABU Baden-Württemberg Vorsitzende Jochen Enssle sagte, sie blieben an diesem Fall dran, auch wenn es heiße, sie würden die Energiewende behindern. Diesen Vorwurf lasse er nicht gelten, denn der NABU habe von Anfang an gesagt, dass dieses Windrad so nicht hätte gebaut werden dürfen. Es handele sich um die einzige Windkraftanlage in Baden-Württemberg, gegen die der NABU gerichtlich vorgegangen sei.