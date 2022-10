per Mail teilen

Bei einem Streit mit dem Personal im Kino in Schwäbisch Hall hat ein Kinobesucher einen Angestellten gebissen und floh kurz vor Eintreffen der Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, sei es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Kinobesucher und dem Personal des Lichtspielhauses in Schwäbisch Hall gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, die im Kino begann und draußen endete, versuchte der Kinobesucher wohl, erneut in das Gebäude zu gelangen, heißt es. Ein Mitarbeiter wollte ihn aufhalten. Der Kinobesucher soll diesen daraufhin gebissen haben. Der Angreifer wurde fixiert und festgehalten, konnte aber kurz bevor die Polizei eintraf, flüchten. Die Polizei machte ihn dennoch ausfindig, heißt es - ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Dem Kinbesucher droht nun einen Strafanzeige.