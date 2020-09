Vier Männer sind am Sonntagmittag bei einer Auseinandersetzung in Gemmingen-Stebbach verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr gerieten mehrere Personen in einen verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete, so die Polizei. Demnach schlugen die Männer unter anderem mit Gegenständen aufeinander ein. Dabei wurden vier Männer verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten lediglich die blutenden Männer feststellen. Was die Ursache des Streits war und der genaue Ablauf des Vorfalls, muss nun ermittelt werden. Die verletzten Männer wurden anschließend zur ambulanten Behandlung der Wunden ins Krankenhaus gebracht.