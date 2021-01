Ein lautstarker Streit hatte am frühen Montagmorgen in Möckmühl (Kreis Heilbronn) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie von einem offenbar betrunkenen Mann mit einem Beil bewaffnet an der Wohnungstür erwartet. Zuvor soll der 55-Jährige seine Ehefrau leicht verletzt haben. In Gesprächen konnten die Beamten den Mann dazu bringen, die Waffe abzulegen. Als er jedoch in Gewahrsam genommen werden sollte, begann er zu randalieren. Dem Mann drohen jetzt mehrere Anzeigen.