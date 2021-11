Psychiatrie-Mitarbeiter streiken in Weinsberg

Mit Warnstreiks will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf Arbeitgeber erhöhen, auf Forderungen einzugehen. Kundgebungen finden an mehreren Tagen statt.

In Heilbronn-Franken beteiligen sich Mitarbeiter des Zentrums für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) und weiteren Einrichtungen an Warnstreiks. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di unter dem Motto "Wir brauchen Cäsh in the Länd" aufgerufen.

"Es sind viele Kolleginnen und Kollegen hier, die Stimmung ist gut und wir sind bereit für eine harte und langwierige Auseinandersetzung in der Sache Tarifvertrag."

In Weinsberg haben Mitarbeiter am Mittwochvormittag am Zentrum für Psychiatrie mit einer Versammlung und einem Demonstrationszug gestreikt.

Am Donnerstag wird in einigen Einrichtungen des Arbeitersamariterbunds (ASB) Heilbronn gestreikt, beispielsweise in der Kindertagesstätte Kinderbunt, im Pflegezentrum in Sontheim oder im Haus für Pflege und Gesundheit in Schwaigern (Kreis Heilbronn).

Handeln. Für morgen! Warnstreik in Weinsberg November 2021 SWR

Am Freitag gibt es eine ganztägige Kundgebung an der Hochschule Heilbronn am Standort Sontheim. Beginn ist um 10:15 Uhr. Die Gewerkschaft reagiert damit nach eigenen Angaben darauf, dass die Arbeitgeber bisher fast alle Forderungen abgelehnt hätten, unter anderem die nach mehr Lohn.