Die Gewerkschaft IG Metall ruft mehrere tausend Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie im Raum Heilbronn zu Warnstreiks auf. Damit will die Gewerkschaft den Druck in der aktuellen Tarifauseinandersetzung erhöhen. Eineinhalb Stunden früher als sonst werden Belegschaftsmitglieder von Audi in Neckarsulm und von Audi Sport in Heilbronn Feierabend machen, ebenso bei Kolbenschmidt oder Thyssenkrupp in Heilbronn und in Weinsberg (alle Kreis Heilbronn). Dazu gibt es begleitende Aktionen vor den Werkstoren. Eine zentrale Großkundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern wie in Vor-Corona-Zeiten ist in Neckarsulm aus Gesundheitsschutzgründen nicht geplant. Landesweit erwartet die IG Metall am heutigen Freitag eine Rekordbeteiligung in rund 140 Betrieben.