Busstreiks zum Schulbeginn

Schülerinnen und Schüler im Kreis Schwäbisch Hall müssen zum Beginn des neuen Schuljahres teilweise mit Ausfällen bei den Omnibussen rechnen. Grund ist eine neue Streikrunde im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes. Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi streiten unter anderem über Pausen, Nacht- und Sonntagszuschläge. Der Gewerkschaft sind zum Beispiel die unbezahlten Standzeiten der Busse ein Dorn im Auge. Aufgerufen zum Arbeitskampf seien zunächst Beschäftigte in rund 20 Betrieben im ganzen Land, so Hanna Binder von Verdi. Davon betroffen sind unter anderem die Städte Schwäbisch Hall, Crailsheim und Ellwangen. Kritik am Vorgehen der Gewerkschaft kam vom Arbeitgeberverband WBO (Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e.V). Verdi suche sich mit den Schülern die Schwächsten in der Kette aus, um Druck aufzubauen, heißt es.