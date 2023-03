Bei Bussen und Stadtbahnen kann es in der Region am Dienstag noch zu Ausfällen oder Verzögerungen kommen. Bereits am Montag herrschte Stillstand an den Haltestellen und Bahnhöfen.

Die Stadtbahnen S4, S41 und S42 werden ab Dienstagvormittag wieder regulär fahren, so ein Sprecher der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG). Stellenweise könne es aber noch zu Verspätungen oder im Einzelfall zu Zugausfällen kommen. Die Bahnen seien bereits am Sonntagabend dort platziert worden, wo sie am Dienstagmorgen gebraucht werden. Im Heilbronner-Haller-Hohenloher Nahverkehr (HNV) sollen die Busse ab Betriebsbeginn wieder Fahrplanmäßig fahren. Erwartetes Verkehrschaos blieb aus Trotz der massiven Streikauswirkungen ist das teilweise befürchtete Verkehrschaos am Montag ausgeblieben. Die meisten Menschen haben sich auf den Bus- und Zugausfall eingestellt. Auch an Heilbronner Schulen sind nur vereinzelt Schülerinnen und Schüler wegen des Streiks zu Hause geblieben. Taxifahrer berichten von einem ordentlichen Tag, wenn auch nicht so gut wie beim Warnstreik in der vergangenen Woche in Heilbronn. Damals seien die Fahrgäste sehr überrascht gewesen und hätten dadurch kurzfristig auch lange Strecken bei Taxis angefragt. Vermehrt Ärger über Streikgröße In der Heilbronner Fußgängerzone haben am Montag viele Menschen grundsätzlich Verständnis für die Streikenden geäußert, die Größe des Streiks wurde aber häufig kritisiert und die Forderungen im laufenden Tarifstreit als übertrieben bewertet. Der eintägige Warnstreik habe aber nur wenig oder keine Auswirkungen auf ihr Leben gehabt, berichten Passanten bei der nicht repräsentativen Umfrage.