Heilbronn-Franken: Mitarbeiter in mehreren Städten zu Streik aufgerufen

Der Tarifkonflikt im Einzelhandel des Landes ist immer noch nicht geklärt. Die Gewerkschaft ver.di forderte am Samstag in mehreren Städten der Region Mitarbeiter zum Streik auf.

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Einzelhandel in mehreren Städten der Region dazu aufgerufen die Arbeit am Samstag niederzulegen. Der Aufruf gilt für mehrere Lebensmittelhändler in der Region Heilbronn aber auch in Künzelsau, Crailsheim und Schwäbisch Hall.

Ein heißer Streikherbst stehe bevor, teilte die Gewerkschaft mit. Seit Monaten gebe es von den Arbeitgebern kein ernst zunehmendes Angebot im Tarifkonflikt um Lohnerhöhungen im Einzelhandel. Die letzte Verhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel ging ohne Ergebnis zu Ende. Die Gewerkschaft fordert aufgrund der Inflation 15 Prozent mehr Lohn und eine Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber boten zuletzt 7,5 Prozent bei einer zweijährigen Laufzeit und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde steht Anfang Oktober an. Der Handelsverband Baden-Württemberg sprach von einer angespannten Situation in den Unternehmen, die auch an Insolvenzen und Betriebsaufgaben namhafter Handelsgeschäfte zu erkennen sei.