Zum internationalen Frauentag stehen bei den ver.di-Streiks vor allem Frauen im Mittelpunkt. Auch die Gewerkschaft IG-Metall fordert unter anderem bessere Jobchancen für Frauen.

In Heilbronn finden am Mittwoch groß angelegte Warnstreiks im öffentlichen Dienst statt. Die Gewerkschaft ver.di hat am Vormittag eine Kundgebung auf dem Kiliansplatz veranstaltet. Dazu sind laut Gewerkschaft rund 1.500 Menschen gekommen. Anlässlich des Weltfrauentags stehen besonders die Frauen im Mittelpunkt, so die ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Heilbronn-Neckar-Franken, Katharina Kaupp.

IG-Metall fordert bessere Bedingungen für Frauen

Die Gewerkschaft IG-Metall schließt sich am internationalen Frauentag den Forderungen nach besseren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt für Frauen an. Für gleiche Arbeit müsse es auch endlich gleiches Geld geben, heißt es in einer Mitteilung. Hürden müssten abgebaut werden, damit Frauen ihr Potential ausschöpfen können, um einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten zu können, so die Gewerkschaft.

Öffentlicher Dienst, Kitas und weitere betroffen

Laut Katharina Kaupp wird am Mittwoch den ganzen Tag gestreikt, und zwar im öffentlichen Dienst, heißt im Landratsamt, bei der Stadt in der Verwaltung, bei der Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG), bei den Entsorgungsbetrieben, aber auch viele Kitas bleiben am Mittwoch zu.

"Es wird zu wenig Geld in die Kita-Betreuerinnen gesteckt. Die Berufe will keiner mehr ausführen, weil es einfach zu viel ist."

Es gehe also vor allem um Berufe, die immer noch überwiegend von Frauen ausgeübt werden, so ver.di. In der Region Main-Tauber werden die Warnstreiks am Mittwoch ebenfalls fortgesetzt. Es gehe auch um die Aufwertung von Teilzeitstellen, die häufig von Frauen besetzt werden. Diese Tarifrunde sei die Tarifrunde der Frauen, wie die Gewerkschaft mitteilt.

Aktuell ruft die Gewerkschaft ver.di in ganz Baden-Württemberg zu Streiks auf. Für den Freitag beispielsweise sind weitere Streiks im Raum Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) angekündigt.