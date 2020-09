per Mail teilen

Im öffentlichen Dienst soll es auch in Heilbronn-Franken Warnstreiks geben, nach Angaben der Gewerkschaft Verdi aber frühestens Ende der Woche.

Einzelheiten über die Streiks in Heilbronn-Franken im öffentlichen Dienst sollen am Montag besprochen werden, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Weil auch systemrelevante Berufe beteiligt werden, dauern die Vorbereitungen länger, so Katharina Kaupp vom Verdi-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken.

Streiks wahrscheinlich in den Kreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall und Main-Tauber

Unter anderem könnten in der Region Kitas, der öffentliche Nahverkehr oder Krankenhäuser bestreikt werden. Dort sollen die Arbeitsniederlegungen vorher bekannt gegeben werden. Betroffen sind voraussichtlich die Gebiete um Crailsheim, Schwäbisch Hall sowie Tauberbischofsheim, Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Heilbronn, so Verdi.

"Die Arbeitnehmer, unsere Mitglieder, sind sauer. Die Streikbereitschaft ist sehr hoch. Die Provokation ist, dass die Kolleginnen und Kollegen den Laden, also den kompletten öffentlichen Dienst, am Laufen gehalten haben. Sie wurden beklatscht. Und jetzt sollen sie nichts bekommen und die Krise bezahlen, das kann nicht sein." Katharina Kaupp, Verdi-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken

Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.