Der angekündigte Warnstreik der Lokführer hat auch Auswirkungen auf die Stadtbahnen in der Region Heilbronn-Franken. Auf mehreren Linien seien auch Lokführer der Bahn eingesetzt, so die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG). Ausfälle gibt es demnach besonders auf den Linien S41 und S42. Ein Großteil des Fahrtangebots werde nicht gefahren werden können, heißt es in einer Mitteilung der AVG. Reisende sollten sich vorab online über die Ausfälle informieren. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder im Bahnkonzern zu einem Arbeitskampf aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr wird demnach ab Mittwoch, 2:00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit bestreikt.