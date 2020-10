Verdi will Druck erhöhen

Verdi will Druck erhöhen Klinikmitarbeiter streiken auf dem Heilbronner Kiliansplatz

Rund 200 Menschen haben am Dienstagvormittag auf dem Heilbronner Kiliansplatz für eine bessere Bezahlung in Krankenhäusern gestreikt. Mitarbeiter aus Kliniken in Heilbronn, Crailsheim, Tauberbischofsheim und aus den Neckar-Odenwald-Kliniken waren dabei.