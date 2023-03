In Heilbronn und auch einigen weiteren Städten wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim hat die Gewerkschaft ver.di den Nahverkehr lahmgelegt.

Um drei Uhr am Freitagmorgen hat der ganztägige Warnstreik in Heilbronn begonnen. Am Gewerkschaftshaus fanden sich am Vormittag die Streikenden zu einer Kundgebung ein. Rund 200 Menschen legen die Arbeit am Freitag in Heilbronn nieder, heißt es von ver.di. Busse und Bahnen stehen weitestgehend still. Wie die Stadtwerke Heilbronn mitteilen, fällt daher der Stadtbus- und Stadtbahnverkehr auf den Straßenbahnstrecken durch Heilbronn aus. Die Stadtbahn-Linien S4 und S41 sowie die S42 werden über den Hauptbahnhof umgeleitet, es sei aber auch dort mit Fahrtausfällen zu rechnen.

Das fordert ver.di für die Beschäftigten

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber haben bislang ein Lohnplus von fünf Prozent angeboten.